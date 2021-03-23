Движение трамваев остановят на Пискаревском проспекте на два дня

Движение трамваев временно закрывается на Пискаревском проспекте. Фото: Олег ЗОЛОТО (архив)

Два дня не будут ходить трамваи по участку Пискаревского проспекта. Здесь начинается ремонт кабельной сети. В связи с этим три трамвайных маршрута на время ремонта будут изменены или отменены. Пассажиров призывают к внимательности.

- В связи с производством аварийного ремонта кабелей постоянного тока с 05:30 27 марта до 05:30 29 марта закрывается трамвайное движение по Пискаревскому проспекту от конечной станции «Проспект Мечникова» до конечной станции «Ж/д станция Ручьи», - сообщает пресс-служба Горэлектротранса.

На это время трамвай №9 будет следовать от к/ст «Ж/д станция Ручьи» по действующей трассе до к/ст «Станция метро «Удельная»». На маршруте №38 движение закрыто, подвижной состав передан на маршрут №51.

А трамвай №51 пойдет по следующей трассе: от к/ст «Суздальский проспект» по действующей трассе до пр. Науки, далее по пр. Науки, Тихорецкому пр., Политехнической ул. до к/ст «Ж/д станция Кушелевка».