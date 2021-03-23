Пенсионера осудили за многолетнее сексуальное насилие над маленькой девочкой в Ленобласти

66-летнего деда осудили на 12 лет тюрьмы за многолетнее насилие маленькой девочки в Ленобласти Фото: Артем КИЛЬКИН (архив)

Во вторник, 23 марта 2021 года, в Ленинградкой области суд вынет приговор 66-летнему пенсионеру, который на протяжении пяти лет насиловал маленькую девочку. Все происходило в Волосовском районе. Первое изнасилование мужчина совершил, когда ребенку было всего пять лет.

- Следствием и судом установлено, что в период с августа 2014 года по июль 2019 года в Волосовском районе Ленинградской области подсудимый неоднократно совершал сексуальное насилие в отношении девочки 2009 года рождения, - рассказали в следственном комитете Ленобласти.

На протяжении всего расследования подозреваемый находился под стражей. В итоге суд признал пенсионера виновным. Сам он тоже признал свою вину в совершенном.

Мужчине назначено наказание в виде лишения свободы сроком на 12 лет с отбыванием наказания в исправительной колонии строгого режима.