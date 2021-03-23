Более 12 тысяч человек обследованы на коронавирус в Петербурге за сутки

Еще 12 тысяч петербуржцев обследованы на коронавирус за сутки Фото: Артем КИЛЬКИН (архив)

В Санкт-Петербурге наблюдается относительно стабильная ситуация с пандемией. Постепенно ежедневный прирост новых зараженных в городе снижается. Однако Смольный пока не торопиться делать прогнозы на конец эпидемии, все еще большое количество горожан каждый день проходят обследования на наличие инфекции. Так, по данным администрации города на вторник, 23 марта 2021 года, за последние сутки анализы сдали более 12 тысяч человек.

- За последние сутки в Петербурге обследовали на коронавирус 12 150 человек. Обработано 24 260 вызовов по номеру 122 в Единую региональную информационно-справочную службу по вопросам, связанным с коронавирусом, - рассказали в Смольном.

Накануне Межведомственный координационный совет сообщил, что в Петербурге почти на 9 процентов выросла смертность от коронавируса. Такие показатели зафиксированы в городе за минувшую неделю.

В абсолютных цифрах это выглядит так: 10 неделя - 298 умерших. 11 неделя - 324 умерших. Напомним, что сначала пандемии жертвами коронавируса стали 11 952 петербуржца.