Жилец коммуналки убил хозяина комнаты на Барочной улице

Молодого мужчину зарезали в коммуналке на Барочной улице. Фото: Артем КИЛЬКИН (архив)

Кровавая драма произошла в большой коммунальной квартире на Барочной улице, что в Петроградском районе Петербурга. Днем 22 марта здесь было найдено тело 34-летнего мужчины, жившего в одной из комнат.

- В полицию Петроградского района поступило сообщение о том, что в общем коридоре пятикомнатной коммунальной квартиры дома 8 по Барочной улице с телесными повреждения обнаружен труп 34-летнего неработающего жильца данной квартиры, - сообщает пресс-служба ГУ МВД по Петербургу и Ленобласти.

Стражи порядка опросили жителей коммуналки и установили, что погибший владел двумя комнатами и одну из них сдавал 57-летнему мужчине. Он-то и попал под подозрение.

Через несколько часов, у дома 4 по Барочной улице предполагаемый преступник был задержан. Сейчас мужчина находится в отделении полиции, с ним проводятся следственные действия. Решается вопрос о возбуждении уголовного дела и избрании подозреваемому меры пресечения.