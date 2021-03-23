Уровень безработных в Петербурге вырос в шесть раз, а самозанятых - в четыре

За время пандемии в Петербурге кратно выросло число самозанятых и безработных. Фото: Артем КИЛЬКИН (архив)

Пандемия коронавируса больно ударила практически по всем отраслям экономики и сферам жизни. Так, многие жители Петербурга остались без работы и были вынуждены вставать на учет на биржу труда.

- В Санкт-Петербурге в 2020 году уровень безработицы вырос в шесть раз, - пишет «Мойка 78».

Впрочем, всплеск был разовым и в течение года многие петербуржцы находили другую работу. По итогам 2020 года в Петербурге зафиксирован один из самых низких в РФ уровней безработицы – 3,6%, тем не менее, проблемы с трудоустройством испытывали более 100 тысяч человек.

Одновременно с этим увеличилось количество самозанятых. По отношению марта 2021 к марту 2002, их число выросло в четыре раза и достигло 99 823 человек.

Впрочем, некоторые сферы экономики чувствовали себя неплохо: инвестиции в здравоохранение выросли в три раза, а в предприятия информатизации и связи - на 40%.

Отметим, что на март 2021 года население Петербурга составило 5,386 миллиона человек.