Женщина разыскивает своего мужа, которого видела один раз в ЗАГСе Ленобласти

Женщина объявила в розыск своего мужа, которого видела один раз в ЗАГСе Ленобласти Фото: Артем КИЛЬКИН (архив)

В полицию Выборгского района Ленинградской области обратилась 29-летняя женщина с просьбой разыскать ее мужа. В понедельник, 22 марта 2021 года, жительница города Великий Новгород рассказала, что хочет связаться со своим супругом. Правда, как оказалось, о нем, кроме имени и даты рождения ничего не знает.

Женщина пояснила, что 2 сентября 2016 года она единственный раз видела своего мужа в ЗАГСе на улице Тургенева в Выборге, где они заключили фиктивный брак. За это она получила 10 тысяч рублей.

- Я его видела один раз. Фотографии мужа у меня нет. Описать не могу, так как не помню. Вместе никогда не жили, хозяйство не вели, совместных детей у нас не, - рассказала женщина полиции.

Как пояснил "КП-Петербург" источник в правоохранительных органах, ранее женщина уже была судима. На данный момент она разыскивает супруга, чтобы развестись с ним.