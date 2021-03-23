Число выздоровевших от коронавируса взлетело в 5,5 раз в Петербурге 23 марта 2021 года

Еще 812 человек заболели коронавирусом в Петербурге на 23 марта Фото: Олег ЗОЛОТО (архив)

В Санкт-Петербурге продолжает наблюдаться спад интенсивности распространения коронавируса. "Кривая" заражений постепенно стремится вниз. Так, на вторник, 23 марта 2021 года, в Северной столице зарегистрировано еще 812 случаев заболевания инфекцией. При этом, за последние сутки число выздоровевших подскочило в 5,5 раз по сравнению с днем ранее.

- На 23 марта в Петербурге выписаны после болезни 1363 человека. Днем ранее выздоровевших было всего 245 человек, - сообщили в оперативном штабе по коронавирусу.

Всего за время пандемии в Северной столице коронавирус официально был обнаружен у 388 657 человек, из них выздоровели 339 163 пациента, умерли 11 994, 42 скончались за последние сутки. В городе отмечается рост смертности от коронавируса почти на 9 процентов.

Добавим, что за последние сутки в Петербурге на коронавирус были обследованы еще 12 тысяч человек.