Движение на перекрестке улиц Комсомола и улицы Михайлова ограничат на полтора месяца

Проезд по перекрестку Михайлова и Комсомола ограничат до 15 мая. фото: Яндекс.Карты.

Ремонт светофора сделает узкое место на перекрестке улиц Михайлова и Комсомола еще уже. С 25 марта здесь ограничат движение транспорта. При этом работы продлятся более полутора месяцев, что грозит серьезными пробками.

- С 25 марта по 15 мая в связи с производством работ по реконструкции светофорного объекта ограничивается движение транспорта на перекрестке улицы Комсомола и улицы Михайлова,- сообщает пресс-служба Государственной административно-технической инспекции (ГАТИ) Петербурга.

Вариантов объезда участка не слишком много. Это или Арсенальная набережная или Арсенальная и Чугунная улицы.

Одновременно с этим начинаются работы в Невском районе. Из-за прокладки инженерных сетей будет закрыт участок Железнодорожного проспекта от улицы Седова до улицы Бабушкина.

А на полтора года, с 25 марта 2021 по 9 октября 2022 ограничивается движение транспорта по боковому проезду улицы Руставели от проспекта Науки до улицы Верности.