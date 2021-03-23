Из-за мощного прорыва трубы с кипятком остановлено движение трамваев по Исполкомской улице

Из-за прорыва трубы на Исполкомской остановлено движение трамваев. Фото: СОЦСЕТИ

Мощная коммунальная авария стала причиной остановки трамвайного движения в Центральном районе Санкт-Петербурга. Утром 23 марта на Исполкомской улице прорвало трубу с горячей водой. Фонтан кипятка поднялся вверх на десятки метров. Из-за этого пришлось изменить схему движения общественного транспорта.

- В связи с аварией на сетях коммуникаций на Исполкомской улице с 11:00 снято движение трамваев. Трамвай №24 следует до к/ст «Невский завод», - сообщает пресс-служба Горэлектротранса.

Одновременно с этим изменена трасса автобуса№46. Он идет в объезд аварийного участка.

На месте работают ремонтные бригады «Теплосети», к зоне ответственности которой относится этот участок коммуникаций.

- В 11:00 23 марта специалисты АО «Теплосеть Санкт-Петербурга» приступили к ликвидации последний дефекта на трубопроводе адресу Исполкомская улица, 17. Окончание ремонтных работ и перевод системы отопления в штатный режим запланированы на 9:00 24 марта, - сообщает пресс-служба компании.

Ущерб автомобилям, припаркованным в зоне прорыва, обещают компенсировать.