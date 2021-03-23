Видео мощного фонтана с кипятком в центре Петербурга появилось в сети

Мощный фонтан кипятка в центре Петербурга попал на видео Фото: принтскрин видео.

В 11 часов утра во вторник, 23 марта 2021 года, в центре Санкт-Петербурга прорвало трубу и поток кипятка рванул вверх. Авария произошла на Исполкомской улице около дома 15. Огромный фонтан поднялся выше четырехэтажного дома, залив водой все вокруг.

- Специалисты АО "Теплосеть Санкт-Петербурга" оперативно прибыли на место и проступили к ликвидации дефекта. Обеспечены все необходимые меры безопасности, - рассказали в компании.

Гейзер с кипятком залил всю дорогу, припаркованные на ней машины, а также "помыл" дом, стоящий на противоположной стороне улицы. Густой пар от фонтана поднялся так высоко, что издалека могло показаться, что происходит сильный пожар.

Также из-за аварии было полностью остановлено движение трамваев по Исполкомской.

Специалисты уже приступили к ремонту, однако работы будут закончены только через сутки.