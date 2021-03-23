Прорыв трубы на Исполкомской обещают устранить за сутки

Устранить последствия ЧП обещают за сутки. Фото: "Комсомольская правда".

Коммунальные службы обещают в течение суток устранить последствия масштабной аварии в Центральном районе Петербурга. Около 11 утра 23 марта на Исполкомской улице прорвало трубу с горячей водой, из-за чего в небо поднялся многометровый фонтан кипятка.

- Специалисты АО «Теплосеть Санкт-Петербурга» оперативно прибыли на место и приступили к ликвидации дефекта на трубопроводе адресу: Исполкомская улица, 17. Обеспечены все необходимые меры безопасности. Окончание ремонтных работ и перевод системы отопления в штатный режим запланированы на 9:00 24 марта, - сообщает пресс-служба компании.

В «Теплосети» убедительно просят горожан не подходить к местам прорыва и парения. Ответственность компании застрахована и весь материальный ущерб будет компенсирован. В первую очередь это касается автомобилистов - горячая вода мощно полила новенький «Мерседес» оказавшийся рядом с местом прорыва.

Напомним, что из-за аварии изменена трасса движения трамвая №24 и автобуса №46.