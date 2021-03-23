Полиция поймала продавцов путевок в несуществующие санатории Петербурга

В Петербурге задержали мошенников-продавцов путевок в несуществующие санатории Фото: Олег ЗОЛОТО (архив)

Полиция Санкт-Петербурга задержала продавцов путевок в несуществующие санатории. Трое мошенников наживались на желании горожан отдохнуть, завлекая их большими скидками. Продавцы размещали объявления в интернете, социальных сетях, предлагая бронировать места в пансионатах России и зарубежья. Во вторник, 23 марта 2021 года, стало известно, что группировку задержали.

- Псевдоменеджеры отвечали на звонки потенциальных клиентов, либо переписывались с ними в социальных сетях с фейковых страниц санаториев. На электронную почту потерпевшего приходили ваучер, подтверждающий оплату проживания, и договор, которые имитировали подлинные документы. Стоимость "путевки" варьировалась от 20 до 70 тысяч рублей, - сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк.

Для того, чтобы получать деньги от клиентов, мошенники оформляли фирмы-однодневки на подставных лиц. На данный момент достоверно известно об 11 случаях мошенничества, однако, предполагается, что жертв может быть до шестисот человек.