После гибели 12-летней девочки в Хибинах начата проверка петербургского турклуба «Скиф»

12-летняя петербурженка погибла во время схода лавины в Хибинах. Фото: СУ СК РФ по Мурманской области.

Администрация Приморского района Петербурга совместно со следственными органами начала проверку в туристическом клубе «Скиф» после гибели 12-летней девочки во время поездки в Хибины. Трагедия произошла вечером 22 марта, когда группа туристов-подростков из Петербурга шла по маршруту.

- Администрацией начата проверка документов в бюджетном учреждении «Дом детского творчества Приморского района», по которым была организована поездка туристической группы с участием несовершеннолетних в Мурманскую область. Подтверждено наличие приказов, положения о мероприятии. Маршрутные листы находятся на руках у группы, после приезда в Хибины они были оформлены и зарегистрированы в МЧС, - сообщает пресс-служба районной администрации.

Глава Приморского района уже выразил соболезнования родным погибшей и пообещал оказать всю необходимую помощь семье.

Известно, что отец девочки вылетел в Мурманск. А сами туристы - трое взрослых и 12 оставшихся подростков будут эвакуированы в Мончегорск с места трагедии, после чего вернутся в Петербург.