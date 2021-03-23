На ремонт Выборгского замка выделят еще 254 миллиона рублей

Министерство культуры даст денег на реставрацию Замкового острова. Фото: Артем КИЛЬКИН

Руководство Ленинградской области договорилось с Министерством Культуры России о выделении дополнительных денег на реставрацию Выборгского замка и Замкового острова, на котором расположена историческая постройка.

- Минкультуры согласовало выделение 254,3 млн рублей на реставрацию сооружений Замкового острова в Выборге: погреба под башней Олафа и винного погреба, Кузнечного дворика, юго-западной стены, башен Райской и Сапожника, западного и восточного корпусов, восточного и южного бастионов, крепостных валов и въездной дамбы, - сообщает пресс-служба администрации Ленобласти.

Ранее, в 2020-2022 годах, на реставрацию первого и второго корпусов Арсенала, Тюрьмы и башни Олафа из федерального бюджета уже выделялось 333,3 млн рублей.

Напомним, что с 9 марта башня Олафа закрылась на 1,5-годичную реконструкцию. После нее внутри появится новая лестница и «стеклянный» лифт для тех туристов, которые не могут осилить несколько сотен ступенек.