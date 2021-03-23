Семилетний мальчик разбил голову, упав с дерева в Петербурге

Семилетний мальчик попал в больницу, упав с дерева в Петербурге Фото: Артем КИЛЬКИН

В Санкт-Петербурге семилетний мальчик попал в больницу в тяжелом состоянии, упав с дерева. Инцидент произошел около 18:30 часов дня в понедельник, 22 марта 2021 года. Ребенок гулял с родителями по Петроградскому району. У Большого Петровского моста он увидел дерево и привязанную к нему веревку, с помощью которой и вскарабкался наверх.

- В итоге по недосмотру родителей ребенок упал. Ему потребовалась срочная госпитализация. В больнице медики диагностировали у маленького пациента сотрясение мозга, перелом височной кости, разрыв барабанной перепонки и ушиб левого легкого, - рассказал "КП-Петербург" источник в правоохранительных органах.

После того, как ребенок оказался в больнице, случаем заинтересовался следственный комитет. Сейчас проводится доследственная проверка, по итогам которой ведомство примет решение.