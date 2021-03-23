Работника мотеля Петербурга задержали за изнасилование 13-летней девочки

Работника мотеля задержали по подозрению в изнасиловании 13-летней школьницы в Петербурге Фото: Олег ЗОЛОТО (архив)

В Санкт-Петербурге полиция задержала работника мотеля-сауны в Петергофе, обвиняемого в изнасиловании 13-летней постоялицы. Днем в понедельник, 22 марта 2021 года, в отделение МВД обратился 47-летний отец девочки с заявлением.

- Мужчина рассказал, что его дочь гостила в мотеле, расположенном на улице Братьев Горкушенко. В ночь на 11 марта с 01:00 до 06:00 в ее номер пробрался 31-летний работник заведения. Воспользовавшись беспомощностью ребенка, мужчина ее изнасиловал, - рассказал "КП-Петербург" источник в правоохранительных органах.

Оперативники сразу же задержали подозреваемого и поместили под стражу. В отношении мужчины возбуждено уголовное дело.

Позже стало известно, что дело на контроль взял следственный комитет. На данный момент решается вопрос о заключении подозреваемого под стражу. Расследование продолжается.