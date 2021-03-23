Женщина на кроссовере уронила грузовик на трассе «Скандинавия»

Грузовик завалился набок на "Скандинавии". Фото: vk.com/spb_today

Серьезная авария произошла утром 23 марта на трассе «Скандинавия» в районе поселка Белоостров. Здесь столкнулись кроссовер «Хендэ» и грузовик. А следом, в упавшую набок машину влетел внедорожник «Рейндж Ровер».

- На трассе А-181 «Скандинавия» перед съездом на ЗСД произошло ДТП с фурой и легковым авто. За рулем легковой машины находилась девушка. Водитель грузовика жив, - пишут очевидцы в паблике «ДТП и ЧП Санкт-Петербург». - В него еще «Рейндж Ровер» влетел, причем на приличной скорости.

По словам очевидцев, к моменту второго ДТП на месте уже работал экипаж ДПС и разлетевшиеся от удара внутренности кузова грузовика чуть не попали в инспекторов.

В результате проезд по трассе был сильно ограничен, свободной оставалась только правая крайняя полоса.

На данный момент все последствия аварии устранены, движение по «Скандинавии» идет в обычном режиме. Обстоятельства и причины произошедшего выясняются.