Резкое потепление произойдет 24 марта в Ленобласти

В Ленобласти потеплеет до плюс 10 градусов 24 марта Фото: Олег ЗОЛОТО (архив)

Весне все же быть. В среду, 24 марта 2021 года, в Ленинградской области резко потеплеет. Ночью в регионе еще ожидаются заморозки, в некоторых районах даже до минус 5 градусов. А вот днем отметка на термометре начнет стремительно расти вверх.

- В ночь на 24 марта в Ленинградской области температура будет от нуля до минус 5 градусов. Днем потеплеет до плюс 5-10 градусов по Цельсия, - рассказали в ФГБУ "Северо-Западное управление по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды".

Ожидается, что погода в среду будет облачная, но периодически местных жителей порадуют солнечные лучи. Также подует теплый ветер, юго-западный до 8-13 метров в секунду. Снега и дождя можно не ждать.

МЧС региона напомнило, что в связи с перепадом температуры, на дорогах образуется гололед. Автомобилистам следует ездить очень аккуратно и соблюдать скоростной режим, чтобы избежать ДТП.