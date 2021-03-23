Охтинский канализационный коллектор запустили в Петербурге

В Петербурге открыли Охтинский канализационный коллектор Фото: Полина ЖУКОВА

В Санкт-Петербурге во вторник, 23 марта 2021 года, состоялось торжественное открытие Охтинского канализационного коллектора, который должен обеспечить очистку сточных вод в городе на уровне 99,5 процентов. Кнопку запуска нажал губернатор Северной столицы Александр Беглов.

- Охтинский коллектор – один из самых крупных экологических проектов последних лет. На его реализацию из бюджета города были выделены крупные средства. Сегодня первый этап завершен. Это еще один шаг по пути становления нашего города одним из самых чистых в мире и в выполнении рекомендаций Хельсинской комиссии по защите морской среды Балтийского моря, - отметил градоначальник.

Со слов Беглова, впредь экологическая повестка всегда будет в приоритете развития Петербурга.

Добавим, что строительство очистительного сооружения велось с 2015 года. Комплекс включает 20 шахт, штольни, камеры и 2,6 км канализационных сетей.