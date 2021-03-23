Студенты и преподаватели, помогавшие лечить больных коронавирусом в Петербурге, вернулись в вузы

Студенты и преподаватели медицинских вузов, привлекавшиеся для лечения КОВИД, вернулись к обучению Фото: Артем КИЛЬКИН (архив)

Во вторник, 23 марта 2021 года, в Смольном сообщили, что в связи со спадом пандемии, студенты и преподаватели медицинских вузов Санкт-Петербурга, которые привлекались для лечения коронавирусных больных, вернулись к обучению. На протяжении долгих месяцев они помогали спасать людей.

- В пиковый период пандемии в Петербурге было развернуто 12538 коек для пациентов с коронавирусом и пневмониями. Сейчас из работы с COVID-19 выведены более половины – 6290 коек. Сегодня помощь больным с COVID-19 и пневмониями оказывают 13 городских и 2 федеральных стационара. В них развернуто более 6248 инфекционных коек, - рассказали в администрации города.

Коечный фонд для зараженных коронавирусом свободен на 26 процентов. В перепрофилированных медучреждениях работают 7233 медика, в скорой медицинской помощи – более – 4 тысяч сотрудников. Всего в больницах за больными коронавирусом ухаживают более 14,7 тысяч медработников.