Нарколабораторию и 50 кг мефедрона нашли полицейские в Ленобласти

Полицией ликвидирована подпольная нарколаборатория по производству «синтетики» в Ленобласти Фото: Артем КИЛЬКИН (архив)

Полиция Санкт-Петербурга и Ленинградской области накрыла крупную нарколабораторию. Подпольное производство в понедельник, 22 марта 2021 года, следователи обнаружили в одном из частных домов Куйвозовском сельском поселении Всеволожского района. Чтобы не привлекать внимание, лаборатория была обустроена в подвальном помещении пристройки. Оказалось, что организатор всего - 22-летний петербуржец.

- В лаборатории делали синтетический наркотик мефедрон. 22-летний парень наладил производство, а химиками выступали его знакомые из Карелии, - рассказали в ГУ МВД по Петербургу и Ленобласти.

При обыске в лаборатории оперативники нашли 16 канистр, в которых находилось 48 килограммов вещества. Экспертиза показала, что это мефедрон.

Выяснилось, что продажу наркодельцы вели через даркнет, распространяя вещество с помощью закладок.

Все трое задержаны и заключены под стражу. Возбуждено уголовное дело.