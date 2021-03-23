Полицейские подстрелили водителя, гонявшего по Ленобласти

Полицейские во время погони подстрелили опасного гонщика в Ленобласти Фото: Олег ЗОЛОТО (архив)

В Ленинградской области полицейские с погоней и со стрельбой задержали опасного гонщика. Правда, пуля задела водителя. Все произошло около семи часов утра во вторник, 23 марта 2021 года, в Выборгском районе 47-го региона. Сотрудники ГИБДД попытались остановить автомобиль "Хендай Солярис", однако его водитель требования проигнорировал и стал угонять от полицейских, то и дело нарушая правила.

- Сотрудниками дорожной полиции было организовано преследование. Так как водитель своими маневрами создавал аварийные ситуации на дороге, полицейские применили оружие - несколько раз выстрелили по колесам иномарки, - рассказали в главном управлении МВД по Петербургу и Ленобласти.

В итоге машина остановилась. За рулем оказался 39-летний мужчина, уроженец одного из среднеазиатских государств. Рядом с ним сидела 33-летняя женщина.

Оказалась, что одна из пуль задела водителя. Ему сразу же вызвали скорую помощь. По факту произошедшего проводится проверка. Мужчина будет привлечен к ответственности.