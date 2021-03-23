Петербуржцу дали условный срок за драку с ОМОНом на незаконном митинге 23 января

Фигурант дела о драке с силовиками на незаконной акции в Петербурге получил условный срок Фото: Артем КИЛЬКИН (архив)

Куйбышевский районный суд Санкт-Петербурга во вторник, 23 марта 2021 года, огласил приговор мужчине, обвиняемому в драке в сотрудниками ОМОН во время незаконного митинга, прошедшего 23 января. Андрея Ломова задержали еще 28 января и отправили в СИЗО на время, пока идет расследование и суд.

- Это первое дело, поступившее в суд Санкт-Петербурга по о применении насилия в отношении представителей власти, возбужденное по итогам незаконного митинга 23 января. Ломов обвиняется в том, что во время акции на Невском проспекте толкал руками и корпусом тела двух силовиков, - рассказали в объединенной пресс-службе судов Петербурга.

Отмечается, что физического время мужчина никому не нанес, но своими действиями причинил существенный вред государственным интересам, дискредитировав в глазах общественности и отдельных граждан статус представителя власти.

На суде петербуржец вину признал. Суд назначил ему два года условного лишения свободы с испытательным сроком также на два года.