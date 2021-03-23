Петербург подготовили к борьбе с весенними паводками

В Петербурге проведен необходимый комплекс мероприятий для предупреждения и ликвидации природных чрезвычайных ситуаций Фото: Артем КИЛЬКИН (архив)

Санкт-Петербург подготовили к борьбе с возможными природными катаклизмами - весенними паводками и лесными пожарами. Об этом во вторник, 23 марта 2021 года, заявил губернатор Александр Беглов. Он отметил, что в городе проведен весь необходимый комплект предупредительных мер, чтобы обеспечить безопасность местных жителей.

- Обстановку на главном водном объекте Северной столицы – реке Неве с девяти постов контролирует городской Гидрометцентр. Заторы льда на Неве для предупреждения возможных подтоплений во время паводка при необходимости пробивает ледокол "Невская застава", - пояснил Беглов.

Также перед паводком в городе проверяют техническое состояние гидротехнических сооружений.

Что касается природных пожаров, то специалисты уже разработали план тушения. Также запланирован комплекс мероприятий на весенне-летний сезон. В них входят прокладка и очистка просек около 36 километров и оборудование 11 пешеходных мостиков. Кроме того, в городских лесах и на природных территориях планируется обустроить зоны отдыха.