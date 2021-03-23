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Коронавирус Covid-1923 марта 2021 18:04

Бесплатные лекарства от коронавируса получили более 132 тысяч петербуржцев

Препараты получали пациенты, проходившие лечение дома
Лилия КОЗЛОВАЛилия КОЗЛОВА
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Бесплатные лекарства от коронавируса получили более 132 тысяч петербуржцев, проходивших лечение на дому

Фото: Артем КИЛЬКИН (архив)

В Санкт-Петербурге более 132 тысяч человек, болевших коронавирусом на дому, получили бесплатные лекарства. Об этом в Смольном рассказали во вторник, 23 марта 2021 года. На данный момент помощь получают 12,2 тысячи амбулаторных пациентов.

- Пациенты с легкой формой течения коронавирусной инфекции, проходящие лечение на дому, с ноября 2020 года получают бесплатные лекарства. На это из бюджета города выделено 838,4 миллионов рублей, а из резервного фонда более 321 миллионов, - рассказали в администрации города.

Вице-губернатор Олег Эргашев отметил, что реализуемый в Петербурге проектный подход в сфере здравоохранения и медицинского обслуживания позволил оптимизировать работу по обеспечению пациентов с COVID-19 бесплатной лекарственной терапией. В результате разработаны и внедрены в работу городских поликлиник стандартные операционные процедуры, утвержден регламент контроля реагирования на отклонения от заданных нормативов, а доля амбулаторных пациентов, получающих бесплатные лекарственные препараты, достигла 96,3 процентов.