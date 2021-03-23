Петербуржца задержали за попытку изнасилования 14-летней девочки

14-летняя петербурженка обвинила соседа в попытке изнасилования Фото: Олег ЗОЛОТО (архив)

В Санкт-Петербурге полиция задержала мужчину по подозрению в попытке изнасилования 14-летней девочки. Вечером в понедельник, 22 марта 2021 года, в отделение МВД по Приморскому району обратилась 33-летняя женщина, жительница общежития, расположенного в доме 8 по Сестрорецкой области. Она заявила, что безработный сосед пытался надругаться над ее дочерью.

- По словам женщины, все произошло около девяти часов вечера 12 марта. 26-летний мужчина, проживающий в этом же общежитии, напал на 14-летнюю девочку в коридоре на четвертом этаже, и пытался ее изнасиловать, - сообщил "КП-Петербург" источник в правоохранительных органах.

Спустя 20 минут после заявления оперативники задержали подозреваемого и доставили его в отделение полиции, где составили протокол, после чего отправили на время расследование под стражу. На данный момент уголовное дело возбуждено еще не было. Делом занимается следственный комитет.