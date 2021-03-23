В ЗакСе предложили учесть плату за лифт в качестве аванса за коммуналку

Цивилев предложил учесть плату за лифт в качестве аванса за другие услуги по содержанию общего имущества в Петербурге Фото: Артем КИЛЬКИН (архив)

Во вторник, 23 марта 2021 года, в Санкт-Петербурге временно решили отменить нашумевшую инициативу с новым порядком платы за лифты. Однако жителям первых-вторых этажей, а также парадных, где лифтов нет в принципе, уже пришли квитанции, в которых начислена сумма за эту ненужную им услугу. Депутат Законодательного собрания Алексей Цивилев предложил, чтобы эта плата была учтена авансом за другие услуги.

- Считаю неправильным, когда жителей не предупредили о готовящихся изменениях и не дали им времени на проведение собраний для принятия решений о порядке оплаты за содержание и текущий ремонт лифтового оборудования в доме. Такие решения не могут приниматься без публичных обсуждений и анализа имеющейся практик, — отметил Цивилев.

Напомним, что новые квитанции горожанам пришли еще на прошлой неделе. Несмотря на то, что прокуратура временно отменила эту инициативу, петербуржцам все же придется платить за лифты.