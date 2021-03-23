Последние новости в Санкт-Петербурге на 23 марта 2021 года: Огромный фонтан кипятка, смерть школьницы в турпоходе и взятка таможенника в 880 тысяч рублей

"КП" собрала главные и последние новости в Санкт-Петербурге на вечер 23 марта 2021 года. Фото: Олег ЗОЛОТО

«Комсомолка» собрала главные последние новости в Санкт-Петербурге на вечер вторника, 23 марта 2021 года. Наши журналисты продолжают рассказывать о трагедии, произошедшей в Мурманской области, где из-за схода лавины погибла 12-летняя школьница. Девочка цеплялась за жизнь 12 часов, но спасти ее не удалось. Родители ребенка не спали всю ночь и молились, чтобы она была жива. Тем временем петербургский турклуб досрочно прекратил все походы после происшествия. Все подростки возвращаются в Северную столицу.

На Исполкомской улице забил огромный фонтан высотой с дом. Виной всему прорыв трубы. Горячая вода затопила район происшествия и перекрыла движения транспорта. Водителям, которых окатило кипятком, пообещали возмести ущерб.

В Минкультуры РФ прокомментировали выставку скандальной экс-чиновницы Евгении Васильевой в городской Академии художеств. Там на вопросы возмущенных активистов ответили, что запрет культурного мероприятия может быть лишь в случае нарушения закона.

Куда же без криминала – в Северной столице задержали начальника поста Балтийской таможни за взятку в 880 тысяч рублей. Мужчине, в общем-то, нет смысла сопротивляться, - его поймали с поличным. За денежный подарок мужчина обещал одной компании не препятствовать выпуску товаров. Теперь злоумышленнику грозит до 12 лет лишения свободы.