Власти Санкт-Петербурга разрешили вернуться в город трудовым мигрантам

Петербургские власти дали "зеленый свет" на приезд трудовых мигрантов. Фото: Артем КИЛЬКИН (архив)

Комитет по труду и занятости населения Санкт-Петербурга собирается разрешить вернуться в город трудовым мигрантам в время пандемии коронавируса. Соответствующий проект распоряжения от чиновников опубликован на сайте Смольного и проходит антикоррупционную экспертизу. Однако перечень работодателей, которые смогут официально привлечь к себе иностранцев, пока совсем скромный – в документе значится лишь ООО «Стройкрафт». По мнению властей, инициатива положительно скажется на экономике не только города, но и страны.

- Контроль за выполнением распоряжения возложить на первого заместителя председателя Комитета Рогачева Н.А., - подытоживается в проекте распоряжения.

Идея Смольного неудивительна, ведь еще в октябре 2020 года чиновники сетовали на дефицит рабочей силы в Санкт-Петербурге из-за «коронавирусного» оттока мигрантов. Зато это помогло легализовать теневую занятость, благодаря активной постановке безработных на учет.