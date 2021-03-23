Толпа хулиганов жестоко избила случайного прохожего в Санкт-Петербурге

Толпа хулиганов жестоко избила подростка в Санкт-Петербурге. Фото: Артем КИЛЬКИН

В Санкт-Петербурге на перекрестке проспектов Просвещения и Культуры произошла массовая драка. Толпа юношей в составе около 10 человек по неизвестной причине набросилась на случайного прохожего, который переходил дорогу по «зебре». Пострадавшим оказался 17-летний сверстник нападавших. Самыми активными были двое-трое злоумышленников, которые били парня руками и ногами. В конце драки ему даже закинули петарду в куртку.

Очевидцы жестокого конфликта вызвали «скорую» избитому юноше. Медики госпитализировали его в больницу. У него диагностировали травмы средней степени тяжести. Тем временем дракой занялась полиция, решается вопрос о возбуждении уголовного дела.

- В полицию поступила телефонограмма из медучреждения о том, что туда госпитализировали пострадавшего в драке с ожогами правого плеча и гематомой лица. Одного гражданина, который, предположительно, имел отношение к конфликту, доставили в отдел МВД. Остальных участников инцидента разыскивают, - сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по Петербургу и Ленобласти.