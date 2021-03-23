Каждый десятый петербуржец не платит за поездку в транспорте без кондуктора

В Санкт-Петербурге каждый десятый пассажир автобусов без кондукторов не платит за проезд. Фото: Артем КИЛЬКИН (архив)

В Смольном подвели итоги 7 месяцев работы общественного транспорта без кондукторов в Санкт-Петербурге. Напомним, в городе такими маршрутами являются: автобусные №№ 15, 61, 85, 141, 143, 161, 328, трамвайный №9 и троллейбусные №№ 6, 8, 13, 21, 23. «Зайцем» на таком транспорте решается быть каждый десятый пассажир. Нарушителей ловят контроллеры, часто весьма успешно, поскольку проверки ежедневные.

- За 7 месяцев 90% пассажиров показывают высокую сознательность и оплачивают проезд. За все время эксперимента сотрудники комитета по транспорту провели уже 48 865 проверок и проконтролировали 678 538 человек, - рассказывают в комитете Смольного.

Напомним, всем безбилетникам грозит штраф в размере 500 рублей, так что лучше не испытывать судьбу.

Добавим, что в Петербурге собираются увеличить количество общественного транспорта на популярных маршрутах №3 и, как раз бескондукторном, №141.