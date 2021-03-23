Водитель «Логана» отделался условным сроком за ДТП в Петербурге, где погибли два человека

В Петербурге дали условное наказание водителю "Логана", устроившему смертельное ДТП. Фото: Олег ЗОЛОТО (архив)

Суд назначил условный срок водителю «Логана», устроившему смертельное ДТП на Санкт-Петербургском шоссе, в результате которого погибли два человека. Напомним, трагедия произошла ранним утром 25 января 2020 года. Следствие доказало, что водитель «Рено» превысил скорость на закруглении проезжей части, поэтому машину занесло на гололеде, она вылетела на встречную полосу и влетела в «Ауди 80».

- В результате ДТП водителю автомобиля «Ауди 80» потерпевшему Г. и пассажиру автомобиля «Ауди 80» потерпевшему К. был причинен тяжкий вред здоровью. Смерть потерпевших Г. и К. наступила на месте ДТП, - сообщает объединенная пресс-служба судов Санкт-Петербурга.

Водителю «Логана» удалось найти общий язык с родственниками погибших. Кроме этого его охарактеризовали положительно по месту работы и учебы. Вдобавок его жена беременная, и он воспитывает еще двух малолетних детей. Суд учел все это и назначил мужчине наказание в виде лишения свободы сроком на 3 года условно с двухлетним испытательным сроком и с запретом на управление автомобилем на 1,5 года.