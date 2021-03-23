В Санкт-Петербурге сохраняется тренд на спад второй волны пандемии коронавируса

В Смольном рассказали о развитии эпидситуации в Санкт-Петербурге. Фото: Олег ЗОЛОТО (архив)

Межведомственный совет по борьбе с COVID-19 в Санкт-Петербурге заявил о сохранении тренда на снижение второй волны пандемии в городе. Однако эксперты при Смольном все еще предупреждают о высокой вероятности новой вспышки инфекции. По сравнению с прошлым вторником в Северной столице выросло на 15% число больных коронавирусом. Зато количество госпитализаций за то же время снизилось на 11%.

- В Петербурге для больных с COVID-19 и пневмониями остаются 6 248 коек. Из них свободны 1 679, это составляет 26,9% от общего количества мест для коронавирусных пациентов. Доля тяжелых больных в стационарах составляет 27%. На аппарате ИВЛ находятся 189 зараженных, - сообщается в свежем отчете городского Межведомственного совета.

Вакцин от коронавируса становится меньше с каждым днем. По данным на 23 марта, в городе запасы прививки достигают 31 тысячи комплектов. Однако Комздрав надеется на новую поставку в ближайшие дни. Тем временем от инфекции вакцинировались уже 332 322 человека.