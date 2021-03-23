Крестный ход в 2021 году в Санкт-Петербурге пройдет, несмотря на коронавирус

Смольный собирается провести Крестный ход в 2021 году, несмотря на пандемию. Фото: Артем КИЛЬКИН (архив)

Смольный решил провести Крестный ход 12 сентября 2021 года в Санкт-Петербурге, несмотря на пандемию коронавируса. О планах на проведение торжеств ко дню 800-летия со дня рождения Александра Невского рассказал губернатор Александр Беглов на заседании оргкомитета грядущего юбилея. Например, в ноябре в городе пройдет масштабное световое шоу, посвященное судьбе легендарного князя. В культурных программах на Евро-2020 и Дне Победы тоже найдется место для темы юбилея Невского.

- Кульминацией празднования станет день перенесения мощей Александра Невского 12 сентября 2021 года. Предполагается пригласить на праздник руководителей государства, а также делегации из других регионов. Традиционный крестный ход завершится мероприятием на площади Александра Невского, - цитируют губернатора в пресс-службе Смольного.

После Крестного хода на Дворцовой площади пройдет большой концерт. Добавим, что Петербургу выделили 405 миллионов рублей из бюджета на подготовку сметы для реставрации 11 зданий Александро-Невской лавры.