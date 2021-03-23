Число больных коронавирусом выросло на 15% за неделю в Санкт-Петербурге

Количество зараженных коронавирусом вновь увеличилось за неделю в Санкт-Петербурге. Фото: Олег ЗОЛОТО (архив)

Суточное количество больных коронавирусом увеличлилось на 15,42% за неделю в Санкт-Петербурге по сравнению с прошлым вторником. Для сравнения, 16 марта инфекцию выявили у 979 человек, а 23-го – у 1130. При этом число госпитализаций взрослых пациентов снизилось на 11% и составляет 224 горожанина за последний день. В Смольном говорят о «качелях» эпидситуации.

- Тенденция к снижению второй волны пандемии, в целом, сохраняется. Продолжается снижение количества активно больных новой коронавирусной инфекцией. Однако остается и вероятность нового роста заболеваемости, - говорится в свежем отчете Межведомственного совета по противодействию распространения COVID-19.

В инфекционных стационарах сейчас остается почти 27% свободных коек, это 1679 мест. Тяжелобольных много – 27% от общего числа зараженных. На аппарате искусственной вентиляции легких находятся 189 пациентов.