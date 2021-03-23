Экс-полицейскому из Ленобласти дали 7,5 лет колонии за взятку в 300 тысяч рублей

Бывшему полицейскому дали 7,5 лет колонии и штраф в 1,5 млн рублей за взятку. Фото: Олег ЗОЛОТО (архив)

В Ленинградской области отправили на 7,5 лет в колонию строго режима экс-полицейского из Лодейнопольского района, который получил взятку в размере 300 тысяч рублей. Примечательно, что он работал в должности начальника районного отделения экономической безопасности и, как раз-таки, противодействия коррупции. Бывший сотрудник МВД предложил гендиректору местной крупной компании «крышу», хотел за это полмиллиона рублей, но сторговался на 300 тысячах.

- Взамен подсудимый обещал бизнесмену не возбуждать в отношении него уголовного дела по материалам проверок, а также в дальнейшем не выносить соответствующие постановления. Посредника обвиняемого задержали с поличным при получении денег от предпринимателя, - рассказывают в пресс-службе СУ СК РФ по Ленобласти.

Кроме ссылки в ИК бывшего полицейского оштрафовали на 1,5 миллиона рублей, лишили его звания майора полиции и отняли на 5 лет право занимать должности в правоохранительных органах.