Пьяный петербуржец на «Шевроле» влетел в забор, отметив окончание карантина

На Светлановском проспекте пьяный водитель "Шевроле" проломил забор, спеша на свидание к девушке. Фото: vk.com/dorinspb

Пьяный петербуржец на «Шевроле» пробил забор на Светлановском проспекте, чуть не улетев на трамвайные пути. ДТП произошло около 21:30 возле дома №115. 26-летний мужчина пояснил инспекторам ГИБДД, что сидел дома на карантине по коронавирусу. 23 марта его заточение, наконец, подошло к концу, он отметил этот факт спиртным. Выпил прилично – надул ни много ни мало 1,322 мг/л. Оказалось, «Ромео» спешил к своей любви.

26-летний "Ромео" хотел скрыться с места аварии но его задержали очевидцы. Фото: vk.com/dorinspb

- Данный персонаж отметил окончание карантина и ехал в гости к девушке, но на пути к их свиданию возник забор. Сознательные граждане задержали водителя, пытавшегося скрыться с места ДТП, и передали инспекторам ДПС ОГИБДД по Калининскому району, - пишет «Дорожный инспектор во «Вконтакте» со ссылкой на источник в ГИБДД.

Предположительно, пьяный водитель не справился с управлением. На мужчину составили административный протокол за управление в состоянии алкогольного опьянения. Ему грозит лишение прав на срок от 1,5 до 2 лет, штраф в 30 тысяч рублей, а также, вероятно, оплата спецстоянки после эвакуации авто и иск от коммунальщиков за сломанный забор.