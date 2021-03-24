Центр помощи диким животным «Велес» заявил о критическом финансовом положении

Центр "Велес" просит помощи у петербуржцев и жителей Ленобласти в покупке корма для диких зверят. Фото: Олег ЗОЛОТО (архив)

Петербургский Центр помощи и реабилитации диких животных «Велес» сообщил о критическом финансовом положении. По словам волонтеров, они сидят на нуле в ответственный момент, когда зверятам нужно закупать огромный запас еды на следующий месяц. Сложности добавляет то, что центр временно закрыт для посещения из-за пандемии коронавируса. Раньше горожане хотя бы могли привезти животным необходимый корм, хоть пару морковок. Теперь же помочь можно исключительно деньгами.

- Есть масса расходов, которые скрыты от глаз людей – закупка мяса и куры тоннами, заработная плата сотрудникам, оплата электричества, угля. Медикаменты, сено и солома, комбикорм десятками мешков и многое-многое другое... И, к большому сожалению, все цены постоянно растут, - пишут волонтеры «Велеса» в своей группе во «Вконтакте».

Как пишут друзья животных, обычные 100 рублей – это от 2 до 3 килограммов куры. В общем, пригодится любая копеечка. Поддержать финансово волонтеров можно, перейдя по ссылке, в их сообщество во «Вконтакте». Там же опубликованы квитанции трат за прошлый месяц, цифры поражают.