Погода в Санкт-Петербурге: 24 марта 2021 года будет теплый и солнечный день

"КП" узнала, какой погоды ждать в Санкт-Петербурге 24 марта 2021 года. Фото: Олег ЗОЛОТО

«Комсомолка» выяснила, какой будет погода в Санкт-Петербурге 24 марта 2021 года. В среду температура воздуха поднимется до +9 градусов по Цельсию, чего еще не было этой весной. Никакой оттепельной слякоти и прочей непогоды – лепота, одним словом!

- 24 марта в Санкт-Петербурге ожидается облачная с прояснениями погода. День пройдет без существенных осадков. Ветер будет юго-западный умеренный. Температура воздуха ночью составит около нуля градусов, а днем столбик термометра повысится от +7 до +9 градусов. Ночью на дорогах местами прогнозируется гололедица. Атмосферное давление будет мало меняться, - рассказывают специалисты «ФГБУ «Северо-Западное УГМС».

Спешите насладиться солнышком и теплом, ведь уже в четверг, 25-го числа, в Северную столицу придут осадки в виде дождя и мокрого снега, а небо заволокут тучи.