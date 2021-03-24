До +9 градусов обещают в Петербурге в среду

в среду в Петербурге будет ясно и тепло. Фото: Артем КИЛЬКИН (архив)

Настоящая весна приходит в Петербург. Днем в среду синоптики обещают ясную и солнечную погоду. Сильного ветра не ожидается, а столбик термометра при этом поднимется до +9 градусов. Но с утра в городе все еще прохладно.

- 24 марта в Санкт-Петербурге ожидается облачная с прояснениями погода. Без существенных осадков. Ветер юго-западный, умеренный. Атмосферное давление не изменится. Температура воздуха утром +1...+3 градуса, днем +7...+9. Утром на дорогах гололедица, - сообщает Северо-Западное управление по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды.

На 7:30 утра температура в Петербурге составляет +2,4 градуса. В городе практически безветренно. Давление держится на уровне 759,8 мм ртутного столба, а влажность достигает 80%.

Отметим, что по прогнозу синоптиков, сильных похолоданий больше быть не должно. До выходных дневная температура будет составлять +5...+7 градусов. По ночам - около ноля.