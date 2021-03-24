Ремонт на Исполкомской улице, где бил многометровый фонтан кипятка, закончили ночью

Аварию на Исполкомской устранили к ночи. Фото: "КП-Петербург".

Аварийщики «теплосети» отремонтировали проблемный участок трубы у дома 17 по Исполкомской улице, где вчера образовался настоящий гейзер. Из-за прорыва, в небо поднимался многометровый фонтан кипятка, заливая соседние здания, автосалон «Мерседеса» и припаркованные иномарки.

- В 01:10 24 марта специалисты АО «Теплосеть Санкт-Петербурга» с опережением нормативных сроков завершили ремонтные работы по адресу Исполкомская улица, 17. Заменено 12 метров ненадежного трубопровода. Система отопления переведена в штатный режим, - сообщает пресс-служба компании.

Жителям соседних домов, у кого все еще нет тепла или горячей воды, советуют обращаться в свою управляющую компанию - все блага цивилизации должны быть.

Что касается ущерба, то его обещают возместить - ответственность «Теплосети» застрахована. Поэтому водителям советуют не пытаться вывести машину из мест разлива воды, можно сильно обвариться и даже погибнуть. Ни один автомобиль того не стоит.