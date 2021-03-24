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Общество24 марта 2021 8:34

Градсовет запретил строительство еще одного «человейника» в Буграх

В поселке собирались возвести комплекс из девятиэтажек
Петр КИБЕРПетр КИБЕР
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В Буграх не разрешили строить новое жилье.

Фото: Олег ЗОЛОТО

Градсовет Ленинградской области не разрешил построить еще один жилой комплекс в поселке Бугры Всеволожского района. После рассмотрения, эксперты отклонили проект ввиду отсутствия достаточной инфраструктуры.

- На участке в 7,48 гектара в центральной части «старых» Бугров предлагалось строительство жилых домов этажностью до 9 этажей. Общая площадь жилья — 62 тысячи квадратных метров, рассчитанного примерно на 2 тысяч человек, - сообщает пресс-служба администрации Ленинградской области.

Проблемой и без того перегруженного жильем поселка является недостаток социальных объектов, которых застройщик возводить не предполагал. Поэтому очередной «человейник» строить не дали.

А вод проект создания крупного этнопарка в районе Медного завода получил «добро». На 156 гектарах появится комплекс с гостиницами, ресторанами и прочим. Однако сроки строительства пока не называются.