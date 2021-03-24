Детский скелет нашли в Южно-Приморском парке Петербурга

Детский скелет нашли в Красносельском районе Петербурга. Фото: Артем КИЛЬКИН (архив)

Страшную находку сделали жители Красносельского района Петербурга, гулявшие 23 марта в Южно-Приморском парке. Около полудня они случайно наткнулись на человеческие останки, а разглядев повнимательнее - ужаснулись. Судя по размерам, перед ними лежал скелет маленького ребенка.

- По прибытии на место происшествия сотрудники правоохранительных органов обнаружили скелетированный труп неизвестного пола примерно в 500 метров от дома №14 по улице Маршала Захарова, - пишет «Мойка 78» со ссылкой на источник в правоохранительных органах.

Известно, что размер останков составляет 94 сантиметра, что соответственно росту ребенка возрастом 2,5-3 года. Сейчас обстоятельства смерти неизвестного, а также его пол и личность устанавливают следователи. Скелетированные останки направлены в морг на судебно-медицинскую медэкспертизу.