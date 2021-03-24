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Происшествия24 марта 2021 10:00

Элитный покерный клуб накрыла полиция в Петербурге

Казино работало в доме на Комендантском проспекте
Петр КИБЕРПетр КИБЕР
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Полиция пришла в казино на Комендантском проспекте.

Фото: Артем КИЛЬКИН (архив)

Очередное нелегальное казино прикрыли петербургские полицейские. На этот раз стражи порядка пришли с визитом не в обычный зал с «однорукими бандитами», а в элитный покерный зал.

- Сотрудники отдела экономической безопасности и противодействия коррупции УМВД России по Приморскому району Санкт-Петербурга в рамках оперативно-розыскных мероприятий выявили незаконное игорное заведение, функционирующее в одном из нежилых помещений дома 51 по Комендантскому проспекту, - сообщает пресс-служба Главка.

Организаторами покерного клуба оказались трое мужчин, 26, 25 и 23 лет. Они принимали гостей, рассаживали их за столами, а также выдавали фишки для игры и занимались денежными расчетами. Причем казино особо не скрывалось и даже рекламировалось в интернете.

В отношении организаторов нелегального бизнеса возбуждено уголовное дело, им грозит до шести лет лишения свободы.

Криминал