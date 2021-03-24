Более 18,7 тысяч петербуржцев обследовались на коронавирус за сутки

Более 18 тысяч человек обследованы на коронавирус в Петербурге за сутки Фото: Артем КИЛЬКИН (архив)

В Санкт-Петербурге продолжается борьба с пандемией. В городе каждый день тысячи человек проходят обследование на наличие инфекции. Так, по данным Смольного на среду, 24 марта 2021 года, тесты на коронавирус сдали более 18,7 тысяч человек.

- За последние сутки в Петербурге обследовали на коронавирус 18731 человека. Обработано 15662 вызова по номеру 122 в Единую региональную информационно-справочную службу по вопросам, связанным с коронавирусом, - рассказали в администрации города.

Добавим, что с начала октября прошлого года волонтеры предоставили гуманитарную помощь 193 тысячам человек. Продуктовые наборы доставляют пожилым, одиноким людям, а также малообеспеченным многодетным семьям.

Также Смольный говорит о "качелях" в эпидемической ситуации. Отмечается, что за неделю суточное число больных увеличилось на 15 процентов.