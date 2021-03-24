Краснокнижный коршун терроризирует жителей поселка в Ленобласти

Краснокнижный хищник поселился в Путилово. Фото: vk.com/ohotnadzor47

С необычной проблемой столкнулись жители поселка Путилово, что в Кировском районе Ленинградской области. Рядом с их домами поселился Черный коршун - птица, занесенная в Красную книгу. Люди жалуются, что пернатый хищник их просто терроризирует.

- Местные жители прикормили птицу, а как кормить перестали, коршун стал вредничать и нападать на домашних животных, - сообщает пресс-служба Комитета по охране, контролю и регулированию использования объектов животного мира Ленинградской области.

В местном охотнадзоре жителям Путилово посоветовали постоянно подкармливать коршуна, пока не наступит лето и птица сама сможет добывать себе пищу. Если люди организовали кормушку, то в нее надо постоянно подкладывать еду. Или не привлекать диких птиц в принципе.

- Лучше вообще не начинать подкармливать диких птиц и животных. Как писал Антуан де Сент-Экзюпери: «Мы в ответе за тех, кого приручили», - отметили в охотнадзоре.