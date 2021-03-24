Число умерших от коронавируса превысило 12 тысяч человек в Петербурге

Коронавирус в Петербурге "перешагнул" отметку в 12 тысяч смертей за время пандемии Фото: Артем КИЛЬКИН (архив)

Пандемия в Санкт-Петербурге перешагнула очередную психологическую отметку. За последние сутки в городе от коронавируса скончались еще 35 человек. Итого, на среду, 24 марта 2021 года, за все время жертвами инфекции стали уже более 12 тысяч жителей Северной столицы.

- В Санкт-Петербурге за последние сутки коронавирусом заболели еще 807 человек, выздоровели 705 пациентов, - рассказали в оперативном штабе по борьбе с COVID-19.

Всего за время пандемии в Северной столице официально было зарегистрировано 389 646 случаев заражения, из них выздоровели 339 868 человек, скончались 12 029 пациентов.

Добавим, что за последние сутки обследование прошли еще более 18,7 тысяч человек. результаты тестирования станут известны через несколько дней.

Также в Петербург прибыла большая поставка вакцины от коронавируса - более 39 тысяч доз. Это покроет запрос жителей на ближайшие несколько недель.