Смольный купит 136 квартир на 1,4 миллиарда рублей

Петербургским очередникам купят 136 квартир. Фото: Олег ЗОЛОТО

Комитет имущественных отношений Санкт-Петербурга опубликовал тендеры на приобретение жилья для очередников. Всего на сайте закупок Российского аукционного дома (РАД) анонсированы торги на 136 квартир, общей стоимостью 1,39 миллиарда рублей.

- Приобретение жилого помещения (квартиры) в государственную собственность Санкт-Петербурга путем заключения договора купли-продажи, - говорится в тексте заявок.

Площадь планируемых к покупке квартир составляет от 66 до 171 кв.м. Это трех-, четырех-, пяти-, шести- и семикомнатные квартиры. Больше всего Смольный купит четырехкомнатных квартир - 60 штук. Средняя цена каждой - 9,5 млн рублей.

Отметим, что минимальная стоимость приобретаемой недвижимости составляет 7,8 млн рублей, а максимальная – 16,49 млн рублей.

Заявки на аукционы принимаются до 1 апреля, сами торги пройдут чуть позднее.