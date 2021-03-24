Полиция задержала петербуржца, трогавшего школьницу за грудь

Петербуржца задержали за домогательства к девочке Фото: Артем КИЛЬКИН (архив)

В Санкт-Петербурге полиция задержала мужчину, который трогал за интимные места девочку, а также долгое время пытался склонить ее к сексу. 47-летнего петербуржца поймали во вторник, 23 марта 2021 года, у станции метро "Дунайская". При задержании он признался во всех грехах.

- Еще 10 февраля в Сосновоборский межрайонный следственный отдел поступила информация о том, что с 4 июня по 17 июля 2019 года петербуржец переписывался в социальной сети с 14-летней девочкой. Он вел со школьницей циничные разговоры на тему секса, а также предлагал встретиться, - рассказал "КП-Петербург" источник в правоохранительных органах.

5 марта следователи возбудили уголовное дело, а также выяснили, что в период с 1 по 25 апреля 2019 года мужчина виделся с девочкой, трогал ее за грудь, половые органы, а также предлагал заняться сексом.

Во время задержания мужчина признался, что действительно домогался школьницу. Сейчас он находится под стражей. Ему грозит до восьми лет тюрьмы.