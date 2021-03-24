Болельщикам и волонтерам сделают бесплатный проезд на транспорте во время ЕВРО-2020 в Петербурге

На время ЕВРО для болельщиков и волонтеров сделают бесплатный проезд. Фото: Артем КИЛЬКИН

Комитет по транспорту Санкт-Петербурга объявил о введении бесплатного проезда на городском общественном транспорте в период проведения футбольного Чемпионата Европы. Но действовать он будет только для волонтеров и болельщиков ЕВРО-2020.

- С 11 июня по 11 июля для зрителей футбольных матчей проезд будет бесплатным на всех маршрутах, следующих до спортивных объектов, при наличии FAN-ID и билета на матч, либо электронной карты болельщика, - сообщает пресс-служба Комитета.

Волонтеры получат возможность бесплатного проезда с 10 мая по 14 июля на всем городском и пригородном транспорте при условии аккредитации и наличия проездного билета, выдаваемого в Центре аккредитации.

Напомним, что такое же правило действовало в России и во врем Чемпионата Мира 2018 года. Тогда даже между городами-местами игр можно было ездить бесплатно. Сейчас в футбольном празднике будет задействован только Петербург.

Северная столица примет три игры группового этапа, два из которых с участием сборной России, а также один четвертьфинал.